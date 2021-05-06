Необычное поздравление получила жительница КНДР Ли Ен Сук. 105-летнюю женщину, которая является единственным ветераном ВОВ в КНДР, поздравил российский лидер Владимир Путин.

Данные представили в посольстве РФ в КНДР через Facebook. Известно, что Ли Ен Сук участвовала в войне в составе 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии. Данная бригада занималась в том числе освобождением Кореи от японских захватчиков.

"Примите сердечные поздравления с праздником — Днём Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны — самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века.

Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека.

Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения.

Наш долг — бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать её будущим поколениям", — написал президент.