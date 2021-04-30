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Ситуация с коронавирусом в Индии: новый печальный рекорд

Мир

Очередной печальный рекорд поставила за минувшие сутки Индия. Связан он с коронавирусом: страна переживает наибольший всплеск заболеваемости за всё время пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Индии: новый печальный рекорд

В индийском Минздраве уточняют, что за сутки по стране зафиксировано 386 452 случая заражения коронавирусом — это рекорд. На текущий момент страна также остаётся на втором месте по суммарному числу выявленных заболевших. Уточняется, что это 18,7 млн человек. Известно также и число погибших от заболевания — около 208 тысяч человек.

Согласно открытым данным, постоянный рост числа заболевших характерен для Индии с февраля. На текущий момент в стране наблюдается дефицит не только коек и оборудования (например, аппаратов ИВЛ), но и медицинского кислорода.

Россия в качестве помощи выслала в Индию несколько самолётов, которые привезли медикаменты и оборудование. Индийская сторона выразила благодарность.

"Давний и проверенный временем партнёр! Благодарим за доставку кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких и других медикаментов, которые прибыли из России <…> на двух самолётах", — написал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

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Индия в капкане коронавируса. Смерть на улицах, нехватка мест в больницах, кислорода и крематориев
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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