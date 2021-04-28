Из России в Индию вылетит срочный рейс МЧС

В связи с ухудшающейся обстановкой по коронавирусу в Индии Россия подготовит и вышлет крупную партию помощи. В частности, Индия получит лекарства и нужное медикам оборудование — причём в течение буквально пары дней.

Данные о срочном рейсе в Индию публикует МИД РФ. По сообщению ведомства, в Индии случился резкий рост заболеваемости. Напомним, что согласно открытым данным, на 27 апреля в Индии насчитывается 17,6 млн заболевших.

"Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства", — уточняют состав помощи в МИД.

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