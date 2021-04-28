Испанский комик Хуан Борха, также знаменитый как Хохотун, скончался в возрасте 65 лет.
По данным газеты El Pais, сегодня днем он был госпитализирован в больницу города Севилья, где вскоре скончался. От чего — не сообщается.
Борха стал популярен после ток-шоу El vagamundo, где выступал с юмористическими рассказами. Они сопровождались его весьма необычным смехом, за который испанец и получил свое прозвище. Пик его популярности был в нулевые годы.
В 2019 году комик из Индии, 36-летний Манджунатх Найду скончался прямо во время выступления в Дубае.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В борьбе с серьезными заболеваниями, в частности, могут помочь - зеленый чай, куркума, виноград, имбирь.