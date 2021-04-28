Скончался испанский комик "Хохотун" Хуан Борха

Испанский комик Хуан Борха, также знаменитый как Хохотун, скончался в возрасте 65 лет.

По данным газеты El Pais, сегодня днем он был госпитализирован в больницу города Севилья, где вскоре скончался. От чего — не сообщается.

Борха стал популярен после ток-шоу El vagamundo, где выступал с юмористическими рассказами. Они сопровождались его весьма необычным смехом, за который испанец и получил свое прозвище. Пик его популярности был в нулевые годы.

В 2019 году комик из Индии, 36-летний Манджунатх Найду скончался прямо во время выступления в Дубае.

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