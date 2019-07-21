Индийский комик умер во время выступления в Дубае

36-летний Манджунатх Найду из Индии приехал на выступление в Дубае. Во время стендап-шоу ему стало плохо и он скончался. Комику стало плохо, когда он рассказывал о своей семьей.

Примечательно, что Найду рассказал зрителям, что чувствует себя плохо. Он сел на скамейку, которая стояла прямо на сцене. Через пару минут комик упал на пол. Зрители восприняли это как часть номера, поэтому отреагировали только смехом. Через пять минут они осознали, что Найду потерял сознание и вызвал медиков.

Врачи пытались реанимировать комика с помощью непрямого массажа сердца, а также адреналина, но безуспешно.