Зеленский захотел обсудить Донбасс с "серьёзными игроками"

Ещё одна идея касательно того, как можно оживить переговоры по Донбассу, — и снова за авторством президента Украины Владимира Зеленского. Президент уверен, что к переговорам можно подключить "мощных игроков".

Контуры идеи Зеленский обрисовал так: в дополнение к "нормандскому формату" можно устроить ещё одни переговоры в параллельном режиме.

"Это может быть расширение "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьёзными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", — уточняет слова Зеленского пресс-служба его офиса.

Напомним, что ранее Зеленский говорил о важности привлечения к переговорам по Донбассу Вашингтона, Торонто и Лондона, а также заявлял: переговоры нужно сделать более гибкими.

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