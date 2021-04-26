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Плюс три: кто ещё нужен Зеленскому для общения в "нормандском формате"

Мир

Новая идея от президента Украины Владимира Зеленского: поскольку Минский процесс уже несколько "закостенел", стоит сделать его более "гибким". Для этого можно, например, увеличить число участников переговоров по "нормандскому формату".

Плюс три: кто ещё нужен Зеленскому для общения в "нормандском формате"

Зеленский объяснил идею для издания Financial Times. Он считает, что к переговорам пора подключать Вашингтон, Лондон и Торонто.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого.

Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", — считает Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что очень хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"…не волнует место проведения, речь идёт о содержании", — уточнил Зеленский.

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Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу. Когда встреча и что Россия и Украина уже обсуждали
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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