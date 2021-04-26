Плюс три: кто ещё нужен Зеленскому для общения в "нормандском формате"

Новая идея от президента Украины Владимира Зеленского: поскольку Минский процесс уже несколько "закостенел", стоит сделать его более "гибким". Для этого можно, например, увеличить число участников переговоров по "нормандскому формату".

Зеленский объяснил идею для издания Financial Times. Он считает, что к переговорам пора подключать Вашингтон, Лондон и Торонто.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", — считает Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что очень хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"…не волнует место проведения, речь идёт о содержании", — уточнил Зеленский.

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