Зеленский пообещал согласовать "пасхальное" перемирие с ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа по конфликту в Донбассе (ТКГ) близка к согласованию "пасхального" перемирия. Переговоры ведут представители киевских властей и народных республик.

Зеленский сообщил, что заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится 27 апреля, а через день должно быть принято окончательное решение. Стороны согласовали все детали перемирия, осталось определить только документальную формулировку решения.

"Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого всё делается", — заявил Зеленский на встрече с журналистами.

С начала весны в Донбассе наблюдался очередной виток эскалации конфликта. Были зафиксированы многочисленные обстрелы запрещёнными по Минским соглашениям вооружением. В ДНР и ЛНР снова появились жертвы среди мирного населения.

Украина и союзники обвинили в эскалации Россию. В частности, у Киева возникли вопросы по нахождению большого количества войск РФ у границ с Украиной. 22 апреля министр обороны России объявил о возвращении армии в места постоянной дислокации после учений.

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