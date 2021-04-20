Япония расследует хакерские атаки: след ведёт в Китай

Новый инцидент с хакерами широко освещается в Японии. Как оказалось, полиция страны завела дело на гражданина Китая — он, по данным правоохранительных органов, занимался кибератаками на различные военные и околовоенные учреждения.

Как сообщает агентство Kyodo, речь идёт об атаках 2016-2017 годов. В ходе данных атак пострадали примерно 200 различных институтов, а также Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Представитель Китая, как оказалось, придумал следующую схему. Будучи по профессии системным инженером, он несколько раз брал в аренду японские серверы, используя вымышленное имя. Затем доступ к серверам передавался группе хакеров из КНР, известной как Tick.

Предварительно сообщается, что действия хакеров были согласованы с армией Китая, а ключевой "виновник торжества" успел уехать из Японии.

По данным японской полиции, за 2020 год в стране фиксировали в сутки примерно 6506 незаконных подключений, которые можно отнести к хакерским.

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