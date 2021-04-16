Принц Филипп будет похоронен сегодня в Виндзорском замке

Сегодня состоятся похороны принца-консорта, супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа.

Он будет погребен в Виндзорском замке под Лондоном в часовне Святого Георгия. Хоронить его будут по военному образцу, подробности церемонии были много лет назад разработаны при его участии.

Армия всегда играла большую роль в жизни принца, служившего еще во время Второй мировой войны, поэтому в Виндзорском замке будет 730 военных при полном параде и четыре оркестра.

При этом гостям предписано быть в гражданской одежде. Так решила королева Елизавета II, чтобы не унижать принца Гарри, который не может носить мундир после того, как был по своей воле лишен королевского титула. Таким образом, подчеркивается единство правящей династии.

Меган Маркл не будет присутствовать — официально потому, что боится путешествий из-за беременности. Елизавета II заявила, что отнеслась к этому с пониманием.

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