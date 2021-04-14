Елизавета II отреагировала на отказ Маркл приехать на похороны

Королева Великобритании с присущей ей мудростью приняла известие о том, что Меган Маркл не сможет посетить похороны деда своего супруга. Траурная церемония прощания с принцем Филиппом пройдёт 17 апреля в закрытом формате.

Сам принц Гарри спешно отправился в Соединённое Королевство из США, чтобы поддержать свою семью в скорбный для всех момент.

Маркл же решила остаться в Америке. Своё нежелание покидать США она объяснила тем, что находится на больших сроках беременности.

Как сообщает Daily Mail, Елизавета II с пониманием отнеслась к решению Маркл пропустить похороны принца Филиппа.

"Меган выразила королеве соболезнования. Королева понимает, почему она не может сейчас путешествовать", — сообщил инсайдер издания.

Иностранные СМИ предположили, что на самом деле Маркл не хочет мешать своему супругу наладить отношения с близкими родственниками.

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