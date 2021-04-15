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Глава Пентагона: будем поддерживать Украину столько, сколько нужно

Мир

Хорошие новости для Украины: в Вашингтоне готовы и дальше помогать стране "материально". Данные об этом привёл глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Брюссель.

Глава Пентагона: будем поддерживать Украину столько, сколько нужно

Остин (успевший, к слову, поговорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом) уточнил, что помощь оказывается сразу нескольких видов, в том числе — через поставки вооружений и военных экспертов. Он подчеркнул, что Штаты намерены поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

"На протяжение некоторого времени мы оказывали Украине материальную помощь. В том числе мы предоставляли небоевое снаряжение, некоторые виды оружия и военных специалистов. В наши планы входит продолжить поддержку в соответствие с тем, на сколько в ней будут нуждаться", — указал Остин.

Напомним, что ранее Остин заявил о важности "прекращения агрессии России" и попросил Москву сделать свои действия более прозрачными. Также Россию успели обвинить в "агрессивном строительстве".

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Большой скандал! Пентагон закрыл небо Украины от России
Автор: Константин Шапров
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