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Полиции Нью-Йорка увеличат смены до 12 часов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Нью-йоркских полицейских переведут с 19 апреля на повышенные 12-часовые смены из-за опасности погромов.

Нарастание протестов связано с гибелью в Миннесоте темнокожего Данте Райта, погибшего в ходе задержания полицией. Последние три ночи происходили столкновения митингующих с полицией в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер и Портленде. В пятницу закончатся также слушания свидетелей по делу об убийстве Джорджа Флойда, которое и породило протестные выступления по всей Америке.

Стандартная смена полицейского в Нью-Йорке составляет 8 часов 35 минут.

Ранее движение Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года за то, как его призыв к системным изменениям распространился по всему миру.

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Автор: Михаил Закурдаев
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