Нью-йоркских полицейских переведут с 19 апреля на повышенные 12-часовые смены из-за опасности погромов.
Нарастание протестов связано с гибелью в Миннесоте темнокожего Данте Райта, погибшего в ходе задержания полицией. Последние три ночи происходили столкновения митингующих с полицией в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер и Портленде. В пятницу закончатся также слушания свидетелей по делу об убийстве Джорджа Флойда, которое и породило протестные выступления по всей Америке.
Стандартная смена полицейского в Нью-Йорке составляет 8 часов 35 минут.
Ранее движение Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года за то, как его призыв к системным изменениям распространился по всему миру.
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