Движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира

Движение Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года за то, как его призыв к системным изменениям распространился по всему миру.

Как сообщает The Guardian, аргументируя выдвижение, норвежский депутат Петтер Эйде заявил, что это движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которой мы столкнулись в Америке, а также в Европе и Азии, — это растущий конфликт, основанный на неравенстве, — сказал Эйде. — Black Lives Matter стала очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромных успехов в повышении глобальной осведомленности и осознания расовой несправедливости".

Эйде, который ранее выдвигал на премию правозащитников из России и Китая, сказал, что еще одна вещь, которая произвела на него впечатление в движении Black Lives Matter, — это то, как

"они смогли мобилизовать людей из всех групп общества, а не только афроамериканцев, не только угнетенных людей, это было широкое движение, которое отличалось от их предшественников".

Эйде, однако, сказал, что он не хочет, чтобы его выдвижение Black Lives Matter рассматривалось как комментарий к внутренней политике США.

Кроме того, по его словам, обвинения в адрес движения в том, что это оно стояло за насилием в американских городах, беспочвенны:

"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, были мирными, — сказал он. — Конечно, были инциденты, но большинство из них были вызваны действиями либо полиции, либо контрпротестантов.

Данные, собранные проектом Armed Conflict Location and Event Data project в сентябре 2020 года, показали, что 93% демонстраций Black Lives Matter не были связаны с серьезным ущербом людям или имуществу".

61-летний политик, представляющий социалистическую Левую партию в парламенте Нидерландов с 2017 года, привел прецеденты того, как базирующийся в Осло Нобелевский комитет признал борьбу с расизмом:

Альберт Лутули и Нельсон Мандела получили премию в 1960 и 1993 годах соответственно за пропаганду против расовой дискриминации в Южной Африке.

Мартин Лютер Кинг был удостоен премии за ненасильственное сопротивление расизму в США в 1964 году.

"На самом деле существует традиция делать это, — сказал Эйде. — Это сильная связь между антирасистскими движениями и миром, а также признание того, что без такого рода справедливости в обществе не будет мира и стабильности".

Его письменная номинация завершается словами:

"Присуждение премии мира Black Lives Matter, как самой сильной глобальной силе против расовой несправедливости, пошлет мощный сигнал о том, что мир основан на равенстве, солидарности и правах человека, и что все страны должны уважать эти основные принципы".

Напомним, движение Black Lives Matter было основано в 2013 году Алисией Гарзой, Патрисс Каллорс и Опал Томети в ответ на оправдательный приговор в США человеку, застрелившему Трейвона Мартина. Оно получила более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера, а также стала источником серии глобальных протестов в 2020 году после смерти Джорджа Флойда и Брионны Тейлор.

Номинации на Нобелевскую премию мира принимаются от любого политика, выступающего на национальном уровне, и ему разрешается изложить свою позицию всего в двух тысячах словах. Крайний срок подачи заявок в этом году — 1 февраля, и к концу марта комитет подготовит шорт-лист. Победитель будет выбран в октябре, а церемония награждения назначена на 10 декабря.

В прошлом году было выдвинуто более 300 претендентов на премию, которую в конечном итоге получила Всемирная продовольственная программа.