Австрия может стать площадкой для встречи Путина и Байдена

В МИД Австрии прокомментировали возможность предстоящей встречи президентов России и США и предложили площадку для проведения саммита на высшем уровне.

В Австрии одобрительно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в третьей стране. Австрия всегда подчёркивала свой нейтральный статус и поэтому вполне может стать площадкой для переговоров на высшем уровне.

"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", — сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел Австрии.

При этом в австрийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о том, состоится ли такой саммит, и о месте и времени его проведения зависит от обеих стран.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во вторник, 13 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

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