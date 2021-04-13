Байден предложил Путину встретиться на "нейтральной территории"

Итогом сегодняшнего телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена станут поручения соответствующим ведомствам подготовить встречу лидеров России и США.

Владимир Путин

Во вторник, 13 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что США заинтересованы в выстраивании стабильных и предсказуемых отношений с Россией, и предложил в течение ближайших месяцев провести встречу на высшем уровне на "нейтральной территории" — в третьей стране, чтобы лично обсудить "весь спектр вопросов", возникающих между двумя странами, сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

Вместе с тем Джо Байден повторил любимую мантру про "кибератаки, вмешательство в выборы, деэскалацию в Донбассе и непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", — сдержанно отметила пресс-служба Кремля.

Незапланированный телефонный разговор лидеров РФ и США вызвал глобальный резонанс. В России его оценили как "шаг от конфронтации к диалогу", и даже в ООН прокомментировали это событие.

"Чрезвычайно важно для работы, которая идёт здесь в ООН для мира и безопасности, чтобы был открытый и позитивный диалог между Москвой и Вашингтоном, двумя постоянным членами Совета Безопасности. Мы поддержим любой диалог между ними", — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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