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Новой Сребреницы на Донбассе в Украине не желают

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

На Донбассе не будет повторения Сребреницы, потому что Киев не имеет планов на насильственное освобождение территорий Украины. Так уверяет украинский вице-премьер Алексей Резников.

Новой Сребреницы на Донбассе в Украине не желают

«Потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», - заявил он на программе Савика Шустера на канале «Украина». Резников призвал и далее решать проблемы донбасских самопровозглашенных республик в «нормандском формате» трехсторонней минской группы.

После того, как в 1995 году город Сребреница не сербской границе перешел под контроль сербов во главе с Ратко Младичем, там погибли или исчезли более 8 тысяч мусульман. Именно такую ситуацию увидел угрозой Донбассу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, а Россия тем более.

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