Доходы Зеленского сократились на четверть млн долларов

За год доходы украинского президента Владимира Зеленского упали на четверть миллиона долларов.

Такой вывод сделали в «Ленте.ру», ознакомившись с выложенной на официальный сайт главы Украины декларацией о доходах. За 2020 год он заработал около 22,75 млн гривен, что можно обозначить как примерно 815 тысяч долларов. В 2019 году Зеленский декларировал 28,6 млн гривен или более 1,06 млн долларов.

Годовая зарплата президента составила 336 тысяч гривен (913 492 рубля).

Также Зеленский задекларировал роялти в размере 4,63 миллиона гривен (почти 12,6 миллиона рублей) и новый объект недвижимости в виде государственной дачи.