Ещё один Starship взорвался. Несите следующий

Во время испытаний на полигоне в Техасе прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался в воздухе перед приземлением.

SpaceX транслировала запуск очередного прототипа на YouTube-канале. Это было четвёртое высотное лётное испытание прототипа космического корабля многоразового использования Starship с двигателями Raptor. Звездолёт должен был подняться на высоту около десяти километров, выполнить перевод топлива во внутренние коллекторные баки, затем развернуться и совершить управляемый аэродинамический спуск.

"Эта возможность позволит создать полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки как экипажа, так и грузов в длительных межпланетных полётах и помочь человечеству вернуться на Луну, а также отправиться на Марс и за его пределы", — пояснила пресс-служба компании SpaceX.

Однако снова что-то пошло не так. Всё заволокло дымом, послышались звуки взрывов, а затем с неба посыпались обломки ракеты.

"Что-то серьёзное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже", — прокомментировал случившееся глава компании Илон Маск.

Предыдущий прототип Starship SN10, запущенный в начале марта с того же полигона в Техасе, взорвался через две минуты после приземления. Технические эксперты компании пришли к выводу, что в двигатели попал гелий. Февральский запуск прототипа SN9 также завершился эффектным взрывом.