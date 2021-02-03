Звездолёт SpaceX опять взорвался при попытке приземлиться

Прототип космического корабля SpaceX SN9 взорвался после того, как рухнул на посадочную площадку во время высотного испытания транспортного средства с площадки компании в Южном Техасе во вторник.

В преддверии запуска компания заявляла, что звездолёт задействует три из своих двигателей Raptor, прежде чем они последовательно отключатся на высоте 10 километров.

Затем звездолёт должен был приземлиться обратно "под активным аэродинамическим контролем", прежде чем двигатели снова включатся, чтобы перевернуть его в вертикальное положение для приземления.

В то время как космический корабль, казалось, успешно набирал высоту, что-то пошло не так.

Когда аппарат попытался перевернуться обратно в вертикальное положение, машина рухнула на посадочную площадку под наклоном.

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По данным аэрокосмической фирмы, манёвр является критическим элементом для посадки корабля "в местах назначения по всей Солнечной системе, где подготовленные поверхности или взлётно-посадочные полосы не существуют", прежде чем позже вернуться обратно на Землю.

"Эта возможность позволит создать полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки как экипажа, так и грузов в длительных межпланетных полётах и помочь человечеству вернуться на Луну, а также отправиться на Марс и за его пределы", — говорится в заявлении SpaceX, опубликованном перед испытаниями.

К слову, это не первая авария при испытании звездолётов SpaceX. Вот что ранее рассказывала "Правда.Ру":

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