Авария произошла во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN3. Бак аппарата наполнили жидким азотом. Давления, которое ожидается в полете, Starship не выдержал и разрушился незадолго до конца испытаний. Разработкой космического корабля занималась компания Илона Маска SpaceX.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.