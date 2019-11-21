Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.



Ракету Илона Маска разорвало на куски во время испытаний

По словам представителей SpaceX, исход испытания был прогнозируемым, так как испытывалось максимальное давление в системах.

На декабрь были запланированы испытания корабля Starship на высоте 20 км.

В процессе испытания ракета не была полностью собранной.

Возможно, что теперь SpaceX будет заниматься разработкой другого прототипа — Mk3.

Как заявил Илон Маск, на его создание будет нужно меньше времени, чем на создание на Mk1.

Фото: youtube.com