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Прототип ракеты SpaceX Starship снова взорвался

В Техасе во время испытаний взорвался прототип ракеты SpaceX Starship SN8. Специалисты проверяли работу двигателей. 

После этого Илон Маск написал в Twitter, что причиной взрыва могло стать расплавление частей двигателя Raptor. 

Примечательно, что это третий прототип Starship, который неудачно прошёл испытания. До этого уже две версии ракет взрывались во время тестов.

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