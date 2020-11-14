Прототип ракеты SpaceX Starship снова взорвался

В Техасе во время испытаний взорвался прототип ракеты SpaceX Starship SN8. Специалисты проверяли работу двигателей.

После этого Илон Маск написал в Twitter, что причиной взрыва могло стать расплавление частей двигателя Raptor.

Примечательно, что это третий прототип Starship, который неудачно прошёл испытания. До этого уже две версии ракет взрывались во время тестов.