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Испытания Starship прошли "почти успешно": он взорвался

Наука

Прототип возвращаемого пилотируемого космического корабля Starship в ходе испытаний успешно взлетел, но… взорвался при посадке.

Испытания Starship прошли "почти успешно": он взорвался

Испытания, перенесённые с 8 декабря из-за неисправности в одном из двигателей, состоялись сегодня. Позавчерашний запуск был от менён за 1,3 секунды до старта. Сегодня Starship должен был взлететь на суборбитальную высоту, заглушить двигатели и произвести аэродинамическое торможение, после чего снова включить двигатели и приземлиться. Все желающие могли посмотреть прямую трансляцию испытаний на сайте компании SpaceX — производителя космического корабля.

Взлёт состоялся в 1.44 по московскому времени с полигона Бока-Чика в Техасе. Starship выполнил все поставленные задачи, однако в полёте один из трёх двигателей отключился. В итоге скорость при возвращении к Земле оказалась больше запланированной, и при посадке прототип взорвался.

Тем не менее владелец и идейный вдохновитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не потерял оптимизма из-за очередной неудачи. Он посчитал, что в целом испытания прошли успешно.

"Успешный взлет, переключение на основные баки и точная работа закрылков вплоть до посадки! Давление в баке топливного коллектора было низким во время приземления, что привело к высокой скорости приземления и взрыву, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX!" — написал он в своём Twitter.

Starship разрабатывается для дальних космических миссий. Предполагается, что уже к 2026 году пилотируемый корабль с сотней человек на борту приземлится на Марсе, заявлял ранее Илон Маск.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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