Президента Южной Кореи назвали "американским попугаем"

Продолжает накаляться обстановка на Корейском полуострове: от испытаний ракетами в КНДР перешли к испытаниям "дипломатией". Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон решила высказаться по поводу южнокорейского президента, придумав хлёсткое сравнение.

Напомним, что ранее предпринятые Пхеньяном пуски баллистических ракет вызвали неудовольствие его "соседей" (Сеула и Токио). Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что осуждает такое поведение и просит "продолжить диалог".

Ким Ё Чжон, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, считает Мун Чжэ Ина "американским попугаем" и уверена: он начинает заговариваться, противореча собственным словам.

"Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее обеспокоенность у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога", — заявила Ким Ё Чжон.

Такое поведение, считает она, можно считать как наглым, так и лишённым логики.