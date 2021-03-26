Недавние пуски ракет из КНДР, которые премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уже в апреле лично обсудит с президентом США Джо Байденом, вызвали неудовольствие и в Южной Корее. Власти страны "глубоко сожалеют" о решении своего северного соседа.
По словам председателя правящей партии "Тобуро" Ким Тэ Нына, Пхеньян нужно возвращать в переговорный процесс. Сеул недоволен текущей ситуацией и задумывается о "полноценном ответе".
"Выражаем глубокое сожаление в связи с северокорейскими провокациями, которые произошли в тот момент, когда американская администрация проводит пересмотр своей политики в отношении Пхеньяна.
Северная Корея должна прекратить действия военного характера, которые нагнетают напряжённость на Корейском полуострове и подключиться к мирному диалогу", — рассказал Нын.
Политик сообщил, что считает важным дать "полноценный ответ" на провокации КНДР, детали которого нужно проработать со странами-союзниками, в том числе с США.
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