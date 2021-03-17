Политолог сообщил, зачем ЕС расширяет санкции

Евросоюз расширил список персональных санкций за нарушение прав человека. Его согласовали постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER. В него войдут 11 человек, среди которых 4 гражданина Китая. Остальные представители стран пока не названы, но вероятность, что российские представители в него вошли, есть.

"Возможно, такова общая тенденция сейчас в Евросоюзе — дополнять существующие санкционные списки новыми фамилиями, и, действительно, здесь тематика прав человека трактуется расширительно. Это стремление продемонстрировать свою принципиальность, не платя за неё высокую цену. И, наверное, это мы и увидим, если в следующем списке будут какие-то фамилии российских чиновников или представителей силовых структур, что вполне возможно", — отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, такого рода санкции не оказывают существенного воздействия на экономические отношения или на финансовую систему стран, которые под них попадают.

"Такие точечные индивидуальные санкции — это, скорее, сигнал, ориентированный даже не столько на те страны, в отношении которых санкции используются, а сигнал своему собственному общественному мнению в подтверждении того, что Европейский союз не остаётся безучастным, что он реагирует и защищает свои принципы", — отметил Кортунов.

Ранее по сообщениям СМИ Евросоюз планировал включить в санкционный список за нарушение прав человека граждан Китая, Северной Кореи, Эритреи, России, Ливии и Южного Судана.