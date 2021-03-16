На Донбассе заявили об обострении вдоль всей линии соприкосновения

В самопровозглашенной ДНР с тревогой говорят об обострении военной ситуации вдоль всей линии соприкосновения Донбасса с ВСУ.

По словам представителя народной республики Алексея Никонорова, все чаще используеся обстрел из минометов. С 2 марта по 16 марта ополченцы фиксируют 54 случаях нарушения киевскими силовиками режима прекращения огня. Также происходят позиционные нарушения украинской армии, утверждают в ДНР.

— Практикуемый Украиной подход полностью перечеркивает договоренности, подписанные 22 июля 2020 года. Единственный способ изменить ситуацию — это уточнение регламента работы координационного механизма и его последующего письменного закрепления обязательствами сторон, — говорит Никоноров, чьи слова цитирует ТАСС. Но, по его словам, Киев намеренно не дает прийти к консенсусу.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность.