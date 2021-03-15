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ВСУ на Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа

Мир » Бывший СССР » Украина

Совокупность всех факторов говорит, что вопрос уже должен ставиться не "если", а "когда" снова начнутся полномасштабные боевые действия на Донбассе.

ВСУ на Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа

Перемирие на Донбассе было фактически сорвано ещё в конце января, когда возобновились обстрелы неподконтрольных Киеву территорий. И вот уже больше месяца ВСУ сосредотачивают войска и технику на линии соприкосновения. При этом в Киеве опровергают подготовку к предстоящему наступлению. Однако к настоящему моменту стало известно, что действующие подразделения Вооружённых сил Украины приведены в полную боевую готовность. Военнослужащих в приказном порядке вакцинируют и крайне неохотно дают увольнительные. Одновременно с этим Киев наращивает воинственную риторику в отношении ситуации на Донбассе.

"Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 2020 году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. То есть разведения уже, по сути, нет — между нами и сепарами нет двух-трёх километров, как раньше. Ситуация как в 2018 году — между позициями от 400 до 700 метров", — обрисовал обстановку на линии соприкосновения офицер действующего подразделения ВСУ.

В беседе с изданием "Страна.уа" офицер ВСУ подтвердил, что в подразделениях объявлена готовность номер один, а в окопах дважды в день бывают инспекции из штабов.

"Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия. Требуют карты минных полей на нейтралке. Тщательно проверяют снабжение — топливо, обмундирование, питание личного состава", — уточнил собеседник издания.

В Минобороны Украины считают, что сейчас на стороне ВСУ серьёзное преимущество в численности личного состава, его вооружении и обеспечении. Принимаются во внимание и турецкие беспилотники, недавно показавшие свою эффективность в Нагорном Карабахе и уже поступившие на вооружение в украинскую армию.

"Сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступление", — заявили в Минобороны.

В Киеве, однако, услышали предостережения Москвы от попыток силового решения проблемы неподконтрольных территорий. На этот случай разработан "план Б": в случае вступления в боевые действия российских войск наступление ВСУ будет остановлено, чтобы избежать полного разгрома.

Ранее российский политолог назвал факторы, под влиянием которых в Киеве могли прийти к выводу, что соотношение сил в конфликте на Донбассе изменилось в пользу Украины, и решить разморозить конфликт.

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Автор: Людмила Черткова
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