Депутат Рады объяснил, почему Киев не стремится к миру на Донбассе

Несмотря на то, что у Киева есть как обязательства в рамках минских соглашений, так и предложенные некоторыми политическими силами сценарии мирного решения ситуации на Донбассе, власти предпочитают от всего этого "отмахиваться". И причина, по которой Киев позволяет конфликту продолжаться, на самом деле очевидна.

Рассказывая о ситуации на Донбассе и её урегулировании, народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний отметил: Киеву важнее "приказы сверху"¸ чем благо народа Украины.

"Раньше уже слышали, что у власти есть планы "А", "B", "С"… Теперь появился новый, очень секретный план, о котором никто ничего не знает. Вместо того, чтобы реализовать мирный план, разработанный ОПЗЖ и презентованный Медведчуком, который воспринимают и признают в Европе и мире, в стране продолжаются военные действия… Однако власть не хочет идти этим путём, потому что у неё нет разрешения от внешних хозяев для того, чтобы реализовать эти вопросы на благо украинского народа. Работа Рады и порядок дня, который формулирует парламентское монобольшинство в лице "Слуги народа", говорит о том, что власть продолжает антинародную, антисоциальную политику", — заявил Загородний для канала "Первый независимый".