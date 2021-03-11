Генконсул РФ в США Александр Захаров заявил, что американцы регулярно отказываются продлевать разрешение на пребывании в стране действующим сотрудникам российского посольства. При этом уже давно вошло в практику затягивание выдачи новых виз.
"Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен", — сообщил РИА "Новости" Захаров, отметив, что из-за этого генконсульство вынуждено работать с неполным штатом.
Генконсул выразил надежду, что подобная позиция в итоге будет пересмотрена.
Ранее перспективы дипломатического общения России и США оценил посол РФ в Америке Анатолий Антонов.
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