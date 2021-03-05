Антонов расставил приоритеты России в отношениях с США

Посол России в США Анатолий Антонов оценил текущее положение дел и перспективы российско-американских отношений.

Россия готова к активной работе по широкой повестке дня, в Москве положительно воспринимают сигналы из Вашингтона о возможности диалога и планах восстановления стратегической стабильности. Поэтому принципиально важно, что одним из первых решений Джозефа Байдена на посту президента США стало продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это позволило буквально в последний момент спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения после ошибок, совершённых предыдущей администрацией Белого дома, заявил Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе "Космос-клаб".

Америке пора перестать делить весь мир на правильные "демократические" и неправильные "авторитарные" страны, поскольку послевоенный порядок, основанный на Уставе ООН, признаёт одинаковые права за всеми. В существующих условиях необходимо выработать пути решения острейших проблем современности, отметил российский дипломат.

"Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики", — привёл он примеры таких проблем.

При этом Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия считает особенно неприемлемыми претензии по правочеловеческой проблематике. Полный текст выступления дипломата приводится на официальной странице посольства России в США в Facebook.

"Ни у кого нет права учить нас, как жить. Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг Навального. Напомню, что российский гражданин был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством. Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об "освобождении" Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства", — напомнил посол России в США.