Несмотря на некоторые разногласия, вызванные, в частности, купленными Анкарой российскими С-400, Турция всё ещё остаётся важным партнёром и союзником других членов НАТО. Об этом сообщил генсек блока Йенс Столтенберг.
Столтенберг прокомментировал роль Турции в НАТО, выступая на онлайн-заседании в Стэнфордском университете. Генсек уточнил, что размолвки или недопонимание между членами НАТО — дело обычное. НАТО остаётся в том числе и платформой, на которой можно найти компромиссы.
"Мы должны понимать, что Турция является важным союзником. Стоит лишь взглянуть на карту.
Тем более, что она граничит с Ираком и Сирией. Прогресс, достигнутый в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), инфраструктура и аэропорты в Турции имеют огромное значение", — подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что ранее в Анкаре уточняли: турки заинтересованы не только в закупках, но и в самостоятельной сборке С-400 и готовы обсуждать данный вопрос с Россией.
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