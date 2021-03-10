"Стоит лишь взглянуть на карту": генсек НАТО оценил роль Турции в блоке

Несмотря на некоторые разногласия, вызванные, в частности, купленными Анкарой российскими С-400, Турция всё ещё остаётся важным партнёром и союзником других членов НАТО. Об этом сообщил генсек блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг прокомментировал роль Турции в НАТО, выступая на онлайн-заседании в Стэнфордском университете. Генсек уточнил, что размолвки или недопонимание между членами НАТО — дело обычное. НАТО остаётся в том числе и платформой, на которой можно найти компромиссы.

"Мы должны понимать, что Турция является важным союзником. Стоит лишь взглянуть на карту. Тем более, что она граничит с Ираком и Сирией. Прогресс, достигнутый в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), инфраструктура и аэропорты в Турции имеют огромное значение", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что ранее в Анкаре уточняли: турки заинтересованы не только в закупках, но и в самостоятельной сборке С-400 и готовы обсуждать данный вопрос с Россией.