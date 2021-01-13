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В Турции хотят производить С-400. Эксперт рассказал, реально ли это

Мир

Турция хочет получить от России технологию для самостоятельного производства комплексов С-400.

В Турции хотят производить С-400. Эксперт рассказал, реально ли это

Как сообщает издание "Военное дело", Турция готова продолжить закупки российских комплексов С-400 при условии, что им будут переданы технологии производства этого вида вооружения.

Отмечается, что Турция рассчитывает в будущем самостоятельно производить С-400. Об этом сообщил президент Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Возможен ли сценарий производства С-400 в Турции? Журналисты "Правды. Ру" пообщались с Андреем Кошкиным, экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, и узнали ответ.

"Комплекс раздора": почему вопрос производства С-400 так важен

Эксперт выделяет несколько важных моментов. Первый — комплекс С-400 является высокотехнологичным вооружением, которое не имеет аналогов в мире. Американский "Пэтриот", который был призван соревноваться с С-400 как по цене, так и по качеству, проигрывает по обоим показателям.

"Однако США усердно, всеми правдами и неправдами, продвигают "Пэтриот" по всему миру и держат свой сектор на мировом рынке вооружения, между делом пытаясь вытеснить Россию", — уточняет Кошкин.

Турция при этом выбрала именно С-400. Более того — Турция продолжает работать с Россией, несмотря на санкции США, и это очень важный момент.

"Турция находится в режиме поиска точек соприкосновения для того, чтобы продолжать военно-техническое сотрудничество с РФ в области С-400.

Это очень важно для геополитической конфигурации, которая обостряется сегодня, в том числе и вокруг Турции, и обостряют, прежде всего, США", — подчёркивает эксперт.

С-400 "Made in Turkey": пока - скорее мечты

Второй важный момент — желание Турции производить С-400 своими силами. Это нормальное желание любого государства, которое заботится о продвижении своего имиджа в частности, на рынке вооружения, уверен Кошкин.

"Турецкое предложение — естественный процесс, это следствие понимания того, насколько высококачественное, высокотехнологичное вооружение мы создали", — добавляет эксперт.

Касательно того, удовлетворит ли Россия запрос Турции: диалог очень непростой, но он будет продолжен. Россия, считает Кошкин, тоже готова к тому, чтобы искать точки соприкосновения, которые бы позволили продолжать военно-техническое сотрудничество, продолжать поставки вооружения в Турцию.

Что касается производства, уточняет эксперт, — конечно же есть много нюансов, которые позволяют пройти определённые этапы совместной ассоциации для дальнейшего сотрудничества.

"Я думаю, что речь не идёт о том, что мы сейчас передадим все секреты и с завтрашнего дня С-400 будет производится в Турции, где-нибудь в Анкаре. Нет, этого не будет.

Речь идёт о том, что стороны находятся в поиске решений, ведут переговоры", — резюмирует Кошкин.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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