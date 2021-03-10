Польский эксперт озвучил точные сроки победы над пандемией

Помимо успехов экономического плана, население Польши радуют и успешной борьбой с коронавирусом. Как оказалось, буквально через пару месяцев поляки смогут порадоваться "победе над пандемией".

Данные привёл профессор Гжегож Гелерак, который в ходе общения с представителями Polskie Radio 24 заявил: на текущий момент динамика привитых и общие данные по распространению коронавируса дают надежду на то, что "мобилизацию" осталось потерпеть всего пару месяцев.

"Примерно 20-25% населения Польши уже приобрело иммунитет естественным путём после заражения SARS-CoV-2. Если дополнить этот факт привитыми людьми, то по текущим данным видно, что это приносит реальные результаты. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути. Ещё два месяца мобилизации, а там долгожданная победа", — уточнил Гелерак.

После "победы", отметил эксперт, коронавирусная угроза приобретёт для страны лишь локальный характер, и с отдельными вспышками справиться будет намного проще.