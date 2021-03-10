Помимо успехов экономического плана, население Польши радуют и успешной борьбой с коронавирусом. Как оказалось, буквально через пару месяцев поляки смогут порадоваться "победе над пандемией".
Данные привёл профессор Гжегож Гелерак, который в ходе общения с представителями Polskie Radio 24 заявил: на текущий момент динамика привитых и общие данные по распространению коронавируса дают надежду на то, что "мобилизацию" осталось потерпеть всего пару месяцев.
"Примерно 20-25% населения Польши уже приобрело иммунитет естественным путём после заражения SARS-CoV-2.
Если дополнить этот факт привитыми людьми, то по текущим данным видно, что это приносит реальные результаты.
Поэтому я считаю, что мы на правильном пути. Ещё два месяца мобилизации, а там долгожданная победа", — уточнил Гелерак.
После "победы", отметил эксперт, коронавирусная угроза приобретёт для страны лишь локальный характер, и с отдельными вспышками справиться будет намного проще.
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