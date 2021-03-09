"Лучшие в ЕС": Варшава снова удивила Брюссель

Не успели поляки порадоваться тому, что в их стране самый низкий по ЕС уровень безработицы, как власти преподнесли им ещё один приятный сюрприз. Оказалось, что Польша оказалась лучшей в ЕС и в плане экономики.

Благодаря тому, что рецессия в Польше составила всего 2,7% (при этом по ЕС — 3,1%), польскую экономику смело можно назвать "лучшей в ЕС", уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Польская экономика является лучшей в ЕС, что подтверждается отчётами Еврокомиссии. Данные о государственных финансах, государственном долге показывают, что в Польше наблюдается одна из самых низких рецессий в ЕС — на уровне 2,7%. Нам также удалось сохранить рабочие места. Лучшим доказательством этого является последний рейтинг, представленный Евростатом, где отмечен самый низкий уровень безработицы в Польше по сравнению с другими странами ЕС — 3,1%", — уверенно привёл цифры Моравецкий, цитату приводит Polskie Radio.

Таким образом, после пандемии экономику ждёт быстрое восстановление, в том числе благодаря затратам властей. Как оказалось, в рабочие места по всей стране уже вложено примерно 43,5 млрд евро.