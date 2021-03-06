Глава ДНР рассказал, как ВСУ вербуют диверсантов

Украинское командование вербует жителей ДНР в качестве диверсантов используя угрозы и запугивания. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

"Их даже не подкупают, им угрожают. Угрожают их семьям. Они приезжают сюда, выполняют те задачи, которые им ставятся. Их не обучили. Этих завербованных людей просто массово отправили собирать информацию разного плана", — отметил глава ДНР.