Пентагон об ударе по Сирии: наглядного эффекта нет, зато есть результат

Стали доступны итоги анализа Пентагоном "успеха" ударов по Сирии. По словам пресс-секретаря Джона Кирби, говорить о неких "наглядных итогах" нельзя, но о выполнении целей — вполне можно.

Пентагон, отметил Кирби, уверен: в числе прочих целей, которых планировалось достичь данной атакой, была и приостановка атак на "партнёров США".

"Одна из целей, которых мы хотели достичь этим ударом, заключалась в предотвращении будущих атак со стороны вооруженных формирований на наших людей, наши объекты, на наших иракских партнёров. Безусловно, мы надеемся, что такой результат есть", — заявил Кирби на брифинге.

Однако вопрос о том, как удар повлиял на возможности ополченцев и помог ли снизить угрозу, исходящую от них, Кирби несколько смутил.

"Не думаю, что к настоящему моменту мы заметили какой-либо наглядный эффект. Без сомнений, я не буду обсуждать вопросы, связанные с разведкой", — прокомментировал вопрос пресс-секретарь.

Также он подчеркнул: после атаки не было зафиксировано ни одной попытки нападения на "партнёров США", и Пентагон очень надеется, что "мирная" тенденция продолжится в будущем.

"С момента удара на прошлой неделе не было никаких атак со стороны вооружённых формирований. Мы надеемся, что так и будет [в будущем]", — резюмировал выступающий.