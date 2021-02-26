Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ЕС договорились о введении сертификатов вакцинации
Дочь эмира Дубая призывает расследовать похищение ее сестры в Британии
Более 200 тысяч москвичей проголосовали по памятнику на Лубянке
На Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 39 рыбаков
Трейдеры из Австралии предпочитают биткоин золоту
Ким Чен Ын отправил в отставку командующих ВВС и ВМС
Кадыров оценил участие Путина в спецоперации против боевиков
Россия следит за кораблями Греции и Испании в Чёрном море
Российские истребители нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе

Стали известны подробности авиаудара США по Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Целями американской авиации стали несколько объектов на границе Сирии и Ирака. Они использовались ополченцами, которых поддерживал Иран.

Стали известны подробности авиаудара США по Сирии

Поводом для атаки стали недавние нападения на войска американской коалиции в Ираке. Как уточнил министр обороны США Ллойд Остин, объекты были выбраны на основании разведданных, предоставленных иракской стороной.

Глава Пентагона подчеркнул, что уверен в точности предоставленной разведывательной информации, а значит — и в точности удара по цели.

"Мы точно знаем, куда ударили. Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары по американским военнослужащим", — заявил генерал Остин.

Тем временем газета The Washington Post, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщила о гибели нескольких человек в результате удара. Количество погибших издание оценило словом "горстка".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что удар американской авиации был нанесён по приказу президента США Джозефа Байдена. Таким образом США попытались предотвратить следующие атаки ополченцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Из ЕС выслали постпреда Венесуэлы
США нанесли удар по ополченцам в Сирии
В ЕС договорились о введении сертификатов вакцинации
Дочь эмира Дубая призывает расследовать похищение ее сестры в Британии
Более 200 тысяч москвичей проголосовали по памятнику на Лубянке
На Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 39 рыбаков
Трейдеры из Австралии предпочитают биткоин золоту
Ким Чен Ын отправил в отставку командующих ВВС и ВМС
Кадыров оценил участие Путина в спецоперации против боевиков
Россия следит за кораблями Греции и Испании в Чёрном море
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Общество
Баба с воза Ходорковского
Игорь Буккер Кому понадобилась ритуальная казнь фараона Игорь Буккер Усам Оздемиров Идеалы трансатлантизма ведут мир в антиутопию Усам Оздемиров Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов
Новости спорта
Тренер сборной России объяснил, чего не хватило Большунову в спринте ЧМ
Новости Украины
Украина снова обсуждает ведение войны с Крымом
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Российский шоу-бизнес
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников