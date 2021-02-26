Стали известны подробности авиаудара США по Сирии

Целями американской авиации стали несколько объектов на границе Сирии и Ирака. Они использовались ополченцами, которых поддерживал Иран.

Поводом для атаки стали недавние нападения на войска американской коалиции в Ираке. Как уточнил министр обороны США Ллойд Остин, объекты были выбраны на основании разведданных, предоставленных иракской стороной.

Глава Пентагона подчеркнул, что уверен в точности предоставленной разведывательной информации, а значит — и в точности удара по цели.

"Мы точно знаем, куда ударили. Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары по американским военнослужащим", — заявил генерал Остин.

Тем временем газета The Washington Post, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщила о гибели нескольких человек в результате удара. Количество погибших издание оценило словом "горстка".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что удар американской авиации был нанесён по приказу президента США Джозефа Байдена. Таким образом США попытались предотвратить следующие атаки ополченцев.