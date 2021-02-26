США нанесли удар по ополченцам в Сирии

Авиационный удар стал ответом на недавние ракетные обстрелы американских сил. Он был нанесён по приказу президента США Джо Байдена.

"США нанесли авиаудар по структуре, связанной с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, после трёх отдельных ракетных ударов по американским войскам в Ираке, по словам представителя Министерства обороны", — сообщает американское издание Politico.

Как утверждает источник издания, таким образом США пытались предотвратить следующие атаки ополченцев. Других подробностей не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские ВКС нанесли мощный удар по террористам в сирийской провинции Идлиб. В результате действий авиации боевики понесли самые масштабные потери за последний год. Был уничтожен штаб и тренировочный лагерь джихадистов.