Конфликт в районе индо-китайской границы (Восточный Ладакх) успешно нивелирован, на данный момент стороны сумели "улучшить ситуацию". С подробным комментарием выступили представители Китая.
Слово взял глава МИД Китая Ван И, который в рамках беседы со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром уверенно заявил: улучшение ситуации пойдёт на пользу дальнейшим переговорам.
"Недавно завершилось разведение войск Китая и Индии на передовой в районе озера Пангонг, в результате чего ситуация заметно улучшилась", — приводит цитату Ван И пресс-служба китайского МИД.
Представитель Китая уверен, что настало время обсудить механизмы дальнейшего контроля ситуации на границе, а также сделать все необходимое для "достижения покоя и мира" в зоне конфликта.
Напомним, что пограничный спор в Восточном Ладакхе, согласно опубликованным региональными СМИ данным, унёс жизни 20 военных Индии и минимум 4 военных Китая. Точные официальные данные по потерям до сих пор не раскрыты.
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