Пограничный спор Китая и Индии близок к концу: Пекин отводит танки

Продолжает улучшаться обстановка в Восточном Ладакхе, где в пограничный спор вступили ранее Индия и Китай. По данным газеты Hindustan Times, китайские военные продолжают вывод войск и техники из региона.

В Hindustan Times уточняют, что Китай уже вывел не менее 200 танков, а также подготовил специальные транспортники для дальнейшего отвода другой техники.

"Индия и Китай приступили к взаимному отводу войск в Восточном Ладакхе утром 10 февраля. В четверг НОАК вывела более 200 основных боевых танков с южного берега пограничного озера Пангонг Цо и разместила не менее 100 тяжёлых транспортных средств для переброски из Ладакха другой военной техники", — пишут журналисты.

Военные Индии также отводят технику, но остаются в состоянии повышенной готовности. По предварительным данным, уже к субботе на "передовых позициях" (то есть в районе озера Пангонг Цо) войск не останется.

Далее стороны сядут за стол переговоров и будут обсуждать окончательные схемы вывода войск из Восточного Ладакха.