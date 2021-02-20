Брандспойты, попкорн, провокации: эксперт о споре Японии и КНР

Продолжается буйство "китайской островной дипломатии": Пекин в очередной раз провоцирует Токио у спорных островов Сенкаку.

Напомним, что не так давно в Китае приняли закон, согласно которому береговая охрана страны может стрелять по нарушителям границ. В дело вмешались даже США, попросив, по сути, Китай "угомониться".

Разгорится ли конфликт с новой силой? Что будут делать обе стороны? Чего ждать миру? Для "Правды. Ру" рассказывает Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

"Треугольник Сенкаку": Япония, Китай… Тайвань?

У Китая, начинает рассказ эксперт, есть чёткая цель: получить обратно эти самые спорные острова Сенкаку (Дяоюйдао по-китайски).

Кроме Японии, которая их контролирует, и Китая, который на них активно "претендует", был ещё и Тайвань — но в последнее время его власти предпочитают в вопрос "не лезть". Хотя ранее, как и Китай, направляли туда свои суда — правда, рыболовецкие.

"Тайвань направлял рыболовецкие суда в акваторию вокруг этих островов, их встречали японские сторожевые суда и между ними возникали дуэли на брандспойтах — на пожарных. Но у японских кораблей брандспойты были более мощные, тайваньские суда были вынуждены ретироваться", — объясняет Кистанов.

На грани войны: как Китай провоцировал Японию и почти "доигрался"

История этих островов, продолжает эксперт, весьма занятна. Ещё во время первой японо-китайской войны в конце XIX века, их захватили японцы. Естественно, в Токио считают острова своими, а Китай требует вернуть их назад.

"В качестве подкрепления своих претензий Китай регулярно направляет туда свои корабли и даже самолёты. Причём эти действия приобретают нарастающий характер", — разъясняет эксперт.

Сначала Китай, как и Тайвань, старался "работать" через рыболовецкие суда. Затем в сторону Сенкаку пошли также суда, которые контролируют правительственные организации, например, гидрогеографические. Теперь там появились корабли морской полиции Китая.

Однако вот в чём загвоздка: всё это — не военные корабли. Хотя прецедент был — и едва не обернулся бедой.

"Несколько лет назад был эпизод: китайские военные суда оказались в водах неподалеку от этих остров. И их, естественно, сторожили уже японские боевые корабли Сил самообороны. Был момент, когда японцы обнаружили, что на их военный корабль китайский военный корабль направил свой радар управления боевыми ракетами. И это поставило ситуацию на грань военного столкновения. Тогда японцев это взбесило, был скандал. Но Китай всё отрицает", — разъясняет Кистанов.

"Зеркальные войны": решится ли Япония на опасный закон

Очередным этапом в эскалации спора стало принятие китайцами закона о том, что китайские корабли береговой охраны морской полиции могут открывать огонь, если суда противника не подчиняются указаниям. И это в новом свете показывает возможность военного столкновения там, что японцев, конечно, очень беспокоит.

"Японцы сейчас обсуждают, как укрепить береговую охрану. У них тоже есть морские Силы самообороны, а есть береговая охрана. Они будут думать, что делать. Будут ли они тоже принимать "зеркальный" закон, который разрешит атаковать чужие суда? Думаю, что вряд ли. Потому что в этом случае от военного столкновения стороны будет отделять очень-очень тонкая грань", — уверен Кистанов.

Китайская дипломатия: утром провокации, вечером… Тоже провокации

У Японии, отмечает эксперт, есть козырь: японо-американский договор о безопасности. В соответствии с этим договором Соединённые Штаты Америки должны прийти на помощь Японии, если кто-то будет пытаться нарушить её территориальную целостность.

"Когда Джо Байден пришёл к власти, он в первом телефонном разговоре с Сугой подтвердил: острова входят в сферу действия пятой статьи японо-американского договора о безопасности. Это главная гарантия Японии на сегодняшний день", — резюмирует Кистанов.

Однако есть проблема: Китай не собирается останавливаться. Он сейчас ставит "рекорд за рекордом", посылая к спорным островам корабли практически ежедневно.

"В прошлом году был поставлен рекорд — они свыше 100 раз посылали корабли", — уточняет цифру эксперт.

Кроме того, Китай ведёт себя очень настойчиво, даже неожиданно, не всегда считаясь с дипломатическими нормами.

Например, в ноябре 2020 года министр иностранных дел Китая был с визитом в Японии, в Токио. В ходе пресс-конференции, находясь рядом с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги, китайский представитель заявил: вообще не здорово, что японские рыболовные суда входят в территориальные китайские воды вокруг островов Дяоюйдао.

"Японцы настолько опешили от такого неожиданного заявления, что Мотэги на этой пресс-конференции потерял дар речи, за что его потом очень сильно критиковали — мол, не дал отпор", -вспоминает Кистанов.

По итогу можно сказать следующее: эскалация продолжится. И заявления Китая можно рассматривать как "ответ" Штатам на их гарантии для Японии.

"В общем, запасайтесь попкорном, будем наблюдать", — делает вывод Кистанов.