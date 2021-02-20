Вашингтон намекнул Пекину: запугивать морских соседей нежелательно

Новый китайский закон, согласно которому силы береговой охраны страны могут открывать огонь по нарушителям границ, удивил не только Японию, но и США. В Вашингтоне намекнули Пекину: увлекаться не стоит.

Напомним, что ранее Китай неоднократно провоцировал Японию у спорных островов Сенкаку, разрешая своим кораблям демонстративный вход в японские воды и не осуждая попытки приблизиться к рыболовецким траулерам.

Ситуация расстроила даже Вашингтон: пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что власти Штатов обеспокоены ситуацией.

"Этот закон может быть использован для запугивания морских соседей КНР", — заявил Прайс.

Подобное поведение, уверен Прайс, просто недопустимо, китайским военным стоит вспомнить о профессионализме и ответственности.

В Токио ранее сообщили, что уже неоднократно выражали Пекину протест против его политики, связанной с Сенкаку, однако китайские власти, похоже, данные "протесты" не впечатлили.