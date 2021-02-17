Продолжается "конструктивная" работа украинских властей: Киев покидает ещё одно соглашение. На этот раз власти страны не устроило соглашение СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.
Соглашение, по уточнённым данным, касается координации действий по услугам связи, совместной работы над "связыванием" стран, разработки тарифов и тарифной политики, а также НИОКР и защиты интересов стран-участниц на международной арене.
Решение о выходе подтвердили в украинском Кабмине: постановление уже принято.
"Для Украины с момента подписания указанного договора он не был практически реализован.
Сегодня Украина может сотрудничать со странами — участницами СНГ на уровне двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, заключённых в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, исходя из национальных интересов", — указано в пояснительной записке к постановлению.
На интересы граждан страны, подчеркнули чиновники, данное решение не повлияет.
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