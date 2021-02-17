"На граждан не повлияет": Украина вышла из очередного соглашения

Продолжается "конструктивная" работа украинских властей: Киев покидает ещё одно соглашение. На этот раз власти страны не устроило соглашение СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

Соглашение, по уточнённым данным, касается координации действий по услугам связи, совместной работы над "связыванием" стран, разработки тарифов и тарифной политики, а также НИОКР и защиты интересов стран-участниц на международной арене.

Решение о выходе подтвердили в украинском Кабмине: постановление уже принято.

"Для Украины с момента подписания указанного договора он не был практически реализован. Сегодня Украина может сотрудничать со странами — участницами СНГ на уровне двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, заключённых в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, исходя из национальных интересов", — указано в пояснительной записке к постановлению.

На интересы граждан страны, подчеркнули чиновники, данное решение не повлияет.