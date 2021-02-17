В Киеве продолжают придумывать отговорки, которые помогли бы избежать выполнения Минских соглашений. Блеснуть красноречием по этому вопросу решил лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.
По мнению Ляшко, Украина сейчас слишком слаба и не может выполнить договорённости просто потому, что "потеряет суверенитет". При этом, как он отметил для канала "Украина 24", Россия и "партнёры" в лице Франции и Германии "тыкают Украину носом" в договор.
Политик подчеркнул, что соглашения были призваны "обмануть Россию" и восстановить контроль на Донбассе, но план не сработал, поэтому для властей Украины теперь остаётся лишь надеяться на избавление от обязательств.
"Нет никаких перспектив у Минских договорённостей. Там написано: сначала выборы, легализация террористов, изменения в Конституцию, а только потом вывода войск. И получения контроля за рубежом.
Что это за выборы на территории, не контролируемой украинской властью? Сегодня Россия нас тыкает носом, и не только Россия, но и наши партнёры, немцы и французы, говорят: если вы это подписывали, то выполняйте.
А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины", — уверен Ляшко.
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