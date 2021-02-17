Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Удивился даже Путин: как "Роснефть" завершила 2020 год с прибылью
Женщина погибла во время пожара на городском рынке в Волгограде
Это описано в романе Дюма: Павловский рассказал о двойниках Путина
Грейдер с водителем пропал в метель на Сахалине
На космодроме Байконур сократится численность персонала
Врач объяснил возможное отсутствие антител к COVID-19 после прививки
Извержение Этны вызвало восторг в соцсетях
Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины на Украине
Как преодолеть тягу к сладкому: диетолог раскрыла секрет

Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию

Мир

В Киеве продолжают придумывать отговорки, которые помогли бы избежать выполнения Минских соглашений. Блеснуть красноречием по этому вопросу решил лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.

Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию

По мнению Ляшко, Украина сейчас слишком слаба и не может выполнить договорённости просто потому, что "потеряет суверенитет". При этом, как он отметил для канала "Украина 24", Россия и "партнёры" в лице Франции и Германии "тыкают Украину носом" в договор.

Политик подчеркнул, что соглашения были призваны "обмануть Россию" и восстановить контроль на Донбассе, но план не сработал, поэтому для властей Украины теперь остаётся лишь надеяться на избавление от обязательств.

"Нет никаких перспектив у Минских договорённостей. Там написано: сначала выборы, легализация террористов, изменения в Конституцию, а только потом вывода войск. И получения контроля за рубежом.

Что это за выборы на территории, не контролируемой украинской властью? Сегодня Россия нас тыкает носом, и не только Россия, но и наши партнёры, немцы и французы, говорят: если вы это подписывали, то выполняйте.

А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины", — уверен Ляшко.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Школьница выпала из окна 13 этажа и выжила в Москве
Байден предупредил Китай: нарушаете права человека - ждите последствий
В Кремле придумали ещё один способ повысить рождаемость
Дмитрий Хрусталёв признался, что он в завязке
Удивился даже Путин: как "Роснефть" завершила 2020 год с прибылью
Женщина погибла во время пожара на городском рынке в Волгограде
Это описано в романе Дюма: Павловский рассказал о двойниках Путина
Пентагон: Россия - угроза для НАТО. Но мы будем с ней работать
Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию
Грейдер с водителем пропал в метель на Сахалине
Популярное
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?

Министра иностранных дел Сергея Лаврова как будто подменили, из "белого и пушистого зайчика" он стал "ястребом".

Кто подменил Сергея Лаврова?
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Бывший СССР
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Мир. Новости мира
Скандал на Украине: в учебнике написали - Севастополь основан Россией
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил отношение США к "Спутнику V"
Павел Новиков Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход? Павел Новиков Игорь Буккер Первой амазонкой была китаянка Игорь Буккер Василий Амирджанов Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо Василий Амирджанов
Общество
Запад против восстановления памятника Дзержинскому
Теннис. Новости
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Точка зрения
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников