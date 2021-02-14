В юго-восточной части Гвинеи зафиксировали начало эпидемии лихорадки Эболы. О начале эпидемии официально объявили власти страны.

Вспышки заболевания определили в двух префектурах — Нзерекор и Гуек.

"Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", — сказано в документе кабмина.