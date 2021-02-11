Черногория разрешила импорт вакцины "Спутник V"

В Черногории заражены коронавирусной инфекцией более 10% жителей. Вакцинация населения в стране до сих пор не началась — нет препарата для иммунизации.

"Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на закупку, точнее импорт вакцины "Спутник V", — сообщил регулятор.

До этого правительство Черногории приняло соответствующее постановление по итогам переговоров о поставках российского препарата для вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Сербии подвели промежуточные итоги массовой вакцинации. На более чем 400 тысяч вакцинированных пока набралось 62 человека, у которых возникли проблемы. Данные привёл представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич. Он уточнил, что власти используют наряду с Pfizer/BioNTech и российский "Спутник V", причем у последнего в разы меньшая "проблемность".