Pfizer против "Спутника V": власти Сербии подводят первые итоги

Массовая вакцинация населения в Сербии позволяет подвести первые итоги по проблемным случаям. На более чем 400 тысяч вакцинированных пока набралось 62 человека, у которых возникли проблемы.

Данные привёл представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич. Он уточнил, что власти используют наряду с Pfizer/BioNTech и российский "Спутник V", причем у последнего в разы меньшая "проблемность".

"К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm, и всего одна на "Спутник V", — рассказал Зелич, выступая на телевидении.

Основные проблемы, добавил он, заключаются в отёках, болях и покраснении кожи. Реже наблюдается повышенная температура, которая редко держится более трёх дней.