Массовая вакцинация населения в Сербии позволяет подвести первые итоги по проблемным случаям. На более чем 400 тысяч вакцинированных пока набралось 62 человека, у которых возникли проблемы.
Данные привёл представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич. Он уточнил, что власти используют наряду с Pfizer/BioNTech и российский "Спутник V", причем у последнего в разы меньшая "проблемность".
"К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm, и всего одна на "Спутник V", — рассказал Зелич, выступая на телевидении.
Основные проблемы, добавил он, заключаются в отёках, болях и покраснении кожи. Реже наблюдается повышенная температура, которая редко держится более трёх дней.
"Отмечены и системные реакции: чаще всего, повышенная температура, не дольше трёх дней, слабость, утомляемость и головная боль. Но это не должно нас беспокоить", — резюмировал Зелич.
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