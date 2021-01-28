Сербов возмутило разрушение памятника Маргелову в Приднестровье

В Сербии помнят Василия Маргелова как командующего 49-й дивизией, которая в 1944 году освободила город Панчево и Южный Банат от фашистов.

Ранее стало известно, что памятник бывшему командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову, установленный в приднестровском городе Дубоссары, разрушен вандалами. Ведётся поиск подозреваемых в акте вандализма. Об этом сообщил глава МВД непризнанного Приднестровья Руслан Мова, при чьей поддержке в 2017 году был установлен монумент.

"Мы глубоко оскорблены актом вандализма, разрушением памятника одному из величайших военачальников Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову в городе Дубоссары в Приднестровье. Легендарный "дядя Вася" — гордость не только российской армии. Он также является частью сербской исторической памяти, героем как российского, так и сербского народов", — прокомментировал ситуацию председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" Роберт Ресанович.

Он также обратил внимание, что в сербском городе Панчево есть площадь имени Василия Маргелова, и сейчас общественники добиваются установки на ней памятника легендарному комдиву, сообщает ТАСС.